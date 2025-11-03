Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видел ни одного согласованного «европейского мирного плана из 12 пунктов», о котором в последнее время сообщают в медиа.

«Важно понять, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Думаю, это и есть ответ на все вопросы. Есть разные европейские идеи и предложения по мирному урегулированию», — сказал Зеленский на брифинге.

По его словам, в настоящее время существуют лишь отдельные инициативы и консультации между советниками разных стран, но «готового документа нет».

Президент выразил недоумение в связи с утверждениями о возможном участии России в переговорах. «Странно слышать, что Россия сидит за столом переговоров, ведь сейчас ни один европейский лидер или президент США не может заставить её к этому», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что любые будущие инициативы должны обсуждаться при участии США, поскольку без американской политической и военной поддержки переход к дипломатическому этапу невозможен. «Если Европа наработает конкретное предложение, мы будем согласовывать его с США, ведь у них своё видение», — добавил глава государства.