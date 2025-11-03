Как сообщалось ранее, на судебном процессе в Баку прокурорам, поддерживающим государственное обвинение, было предоставлено слово для выступления с обвинительной речью.

В обвинительной речи подчеркивалось, что исследованные в судебном заседании документы подтверждают, что основной целью лидеров преступной организации было добиться любой ценой отделения от Азербайджана территории Карабахского региона, являющегося неотъемлемой частью нашей страны, и оккупации этих земель.

Сторона обвинения также обратила внимание на идеологическую и историческую последовательность основ создания преступной организации.

Отмечалось, что лица, входившие в военно-политическое руководство Армении, а также пропагандисты, активные распространители и идеологи преступных идей того периода — Зорий Хайки Балаян, Сильва Барунаковна Капутикян, Игорь Маратович Мурадян, Вазген Микаэли Манукян, Аркадий Манвели Манучаров, Аркадий Аршавири Гукасян, Левон Грантович Мелик-Шахназарян, Роберт Седраки Кочарян, Серж Азати Саргсян, Самвел Андраники Бабаян, Жирайр Симонович Сефилян, Виталий Микаэли Баласанян, Аркадий Мурадович Карапетян, Георгий Микаэли Петросян и другие, а также лица армянского происхождения или придерживавшиеся проармянских взглядов, занимавшие различные должности в руководстве бывшего СССР и использовавшие свои служебные полномочия в преступных целях, создали на основе строгого распределения ролей устойчивые организованные преступные группы и их постоянные объединения — то есть, преступную организацию, открыто начавшую деятельность.

Они объединились в рамках преступной организации вокруг идей, основанных на национально-этнической ненависти и вражде к азербайджанскому народу, которую называли «Миацум» («Объединение»).

Затем были представлены документы и доказательства, подтверждающие факты оккупации суверенных территорий Азербайджанской Республики, совершения актов геноцида, уничтожения мирного населения, террористических актов и других преступлений в период оккупации.

Подчеркивалось, что вооруженный конфликт, развязанный Арменией против Азербайджана, с точки зрения международного права должен квалифицироваться как агрессивная война.

Отмечалось, что в результате военной агрессии Армении суверенные территории Азербайджана в течение длительного времени находились под оккупацией. Планомерное осуществление и продолжение этой оккупации свидетельствует о том, что официальные структуры армянского государства, его вооруженные силы и незаконные вооруженные формирования действовали в рамках единого стратегического плана и под общим руководством. Это является проявлением экспансионистской идеологии, на протяжении многих лет формировавшейся в армянской политико-идеологической среде и оправдываемой концепцией «великой Армении».

Сообщалось, что в результате агрессивной войны в 1988-1994 годах были оккупированы 12 городов, 18 поселков и 895 сел Азербайджанской Республики — всего 925 населенных пунктов.

В обвинительном выступлении прокурор также представил сведения об оккупации города Ханкенди и поселка Кяркиджахан, оккупации Ходжалинского района и совершенном в Ходжалы геноциде, перевозке оружия на вертолетах, резне в Мешели и по другим эпизодам.

Далее обвинительное выступление продолжил начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насир Байрамов. Он огласил части обвинения, касающиеся оккупации города Шуша и частичного истребления жителей сел Малыбейли и Гушчулар, оккупации села Кярки (Нахчыванская Автономная Республика), Баганис-Айрым, Ашагы Эскипара, Юхары Эскипара, Хейримли, Бархударлы, Софулу и Гызылгаджилы Газахского района, частичного истребления населения села Баганис-Айрым, оккупации Ходжавендского района и частичного истребления жителей села Гарадаглы, а также инцидента со сбитым вертолетом 20 ноября 1991 года и частичного истребления населения сел Баллыгая и Гюлистан Геранбойского района.

Отмечалось, что в соответствии с планом агрессии 8 мая 1992 года под руководством Тер-Тадевосяна Аркадия Ивановича, действовавшего на основании полученного из Армении задания и указаний, на Шушу был совершен полукольцевой (в форме подковы) наступательный удар с четырех направлений — северо-западного, северного, северо-восточного и восточного, город был оккупирован.

Государственный обвинитель, прокурор Фуад Мусаев, довел до сведения участников суда обстоятельства, связанные с агрессивной войной, развязанной Арменией, в ходе которой были оккупированы Кяльбаджар, некоторые села Тертерского района, а также Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Зангиланский и Губадлинский районы. Он отметил также захват территории сел Агдабан и Джомард, стратегически важной позиции, называемой «Тоннель», расположенной на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачин, массовое уничтожение мирных жителей в этом районе и жителей села Башлыбель, а также события, связанные с Апрельскими боями 2016 года.

Подчеркивалось, что хотя обвиняемые представляются как «герои» агрессивной войны и политики оккупации, проводившейся Арменией против независимого Азербайджана, на самом деле с точки зрения международного права они являются лицами, совершившими военные преступления и преступления против человечности.

Затем прокурор отметил некоторые моменты, связанные с участием обвиняемых в оккупации суверенных территорий Азербайджана.

Прокурор Тарана Мамедова, поддерживающая государственное обвинение, обратила внимание на части обвинительной речи, связанной с нападением армянских вооруженных сил на Товуз в июле 2020 года (Товузские бои), а также с обстрелами отдельных городов и районов Азербайджана (Гянджа, Мингячевир, Барда, Тертер и др.) армянскими вооруженными силами в ходе 44-дневной войны, что привело к гибели людей, разрушению жилых домов, инфраструктуры и т.д.

Прокурор Вюсал Абдуллаев, поддерживающий государственное обвинение, огласил части обвинительного выступления по фактам насильственного исчезновения людей, взятия в плен и заложников и применения к ним пыток в период агрессивной войны, минирования территорий, продолжения агрессии путем подрыва мин, террористических преступлений, совершенных в период агрессивной войны и фактам использования наемников.

Кроме того, были оглашены части, посвященные преступлениям, связанным, как продолжение агрессивной войны, с незаконным заселением на оккупированных территориях, насильственным захватом власти на оккупированных суверенных территориях Азербайджанской Республики и установлением незаконного управляющего режима, нанесением ущерба военному арсеналу Азербайджанской Республики, а также перевозкой и размещением на оккупированных территориях оружия, боеприпасов, военной техники и другого оборудования, по фактам умышленного нанесения ущерба экономике Азербайджанской Республики и финансирования терроризма на оккупированных территориях.

Во время выступлений обвинительной стороны на установленных в зале суда мониторах демонстрировались соответствующие фотоснимки, карты, цифры и т.д.

Судебный процесс продолжится 6 ноября.