Арестованный бывший глава Исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев отказался подавать апелляционную жалобу. Об этом Lent.az сообщил адвокат Эльвин Алиев, защищающий права бывшего главы Исполнительной власти.

Адвокат заявил, что не подавал апелляционную жалобу на избранную в отношении Ислама Рзаева меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следует отметить, что мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана в отношении бывшего главы Исполнительной власти Балакенского района Ислама Рзаева, задержанного в ходе операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ) в Исполнительной власти Балакенского района. Распоряжением президента Ильхама Алиева Ислам Рзаев был освобожден от должности главы Исполнительной власти Балакенского района.