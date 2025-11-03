Суд общей юрисдикции Армавира принял решение об аресте Амбарцума Нерсисяна, племянника Католикоса всех армян Гарегина II, сроком на один месяц. Об этом сообщил адвокат Эмиль Хачатрян в комментарии Sputnik Армения.

По его словам, заседание проходило под председательством судьи Бабаханяна. Прокурор требовал ареста сроком на два месяца, однако суд ограничился одним месяцем.

«Это дело настолько безосновательно, что суд едва ли пошёл на подобное решение. Ходатайство прокурора должно было быть отклонено из-за отсутствия оснований и обоснованных подозрений. Здесь нет состава преступления», — заявил адвокат.

Напомним, что ранее был арестован брат католикоса всех армян Гарегина II Геворг Нерсисян.