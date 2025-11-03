В Стамбуле началась встреча по вопросу Газы, организованная министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Заседание проходит в одном из отелей мегаполиса, уточняет «Анадолу».
В обсуждении принимают участие министры иностранных дел Индонезии, Пакистана, Саудовской Аравии и Иордании, а также представители Объединенных Арабских Эмиратов и Катара.
Перед началом встречи Хакан Фидан сделал совместное фото с министром иностранных дел Индонезии Сугионо, министром иностранных дел Пакистана Мухаммедом Исхаком Даром, министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом, министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади и представителями ОАЭ и Катара.