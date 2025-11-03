Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) фиксирует рост спроса на нефть в текущем и следующем году и не ожидает резких изменений на рынке, заявил генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс.

По его словам, мировая экономика сохраняет устойчивый рост, что поддерживает стабильность спроса и цен. Аль-Гайс отметил, что рынок демонстрирует сбалансированность, а прогнозы по потреблению нефти остаются позитивными.

«Мы видим четкие признаки роста спроса в этом и следующем году и не ожидаем сюрпризов на рынке», — подчеркнул глава ОПЕК.