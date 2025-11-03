Президент Финляндии Александер Стубб предложил возможное место и дату для встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, сообщает издание Yle.

Выступая на открытии Национальных курсов по обороне, Стубб предложил провести переговоры на саммите G20 в Йоханнесбурге, ЮАР, в конце ноября. По его словам, на встрече должны обсуждаться вопросы, связанные с ядерным оружием, испытания которого планируются в США.

Глава Финляндии также подчеркнул, что ядерную защиту страны обеспечивает НАТО. «Раньше нам нужно было заботиться об этом самостоятельно, но ситуация в мире тогда была иной. Теперь мы участвуем во всех ключевых структурах», — отметил Стубб, подчеркнув высокий уровень и постоянное развитие финской обороны.