В Исмаиллинском районе прошел очередной лагерь «Вернем зубров в нашу природу!» в рамках программы реинтродукции зубров в Азербайджане, инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, основателем и руководителем Общественного объединения IDEA Лейлой Алиевой.

Об этом сообщили в Общественном объединении IDEA.

В лагере, организованном IDEA совместно с Фондом молодежи Азербайджана, WWF и Республиканским центром развития детей и молодежи, приняли участие 52 школьника из Исмаиллинского района. Цель лагеря — донести до молодежи важность сохранения зубров, сформировать знания и навыки в области охраны природы и привить бережное отношение к окружающей среде.

Программа по реинтродукции европейских зубров ведется IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов и Азербайджанским представительством WWF с конца 2012 года. В 2015 году на территории Шахдагского национального парка было выделено 305 га для комплекса по воспроизводству зубров. В 2019–2024 годах из зоопарков Франции, Бельгии и Германии было завезено 46 зубров, и сегодня их популяция в парке достигла 68 особей.