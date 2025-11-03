Азербайджан и BP обсудили возможности совершенствования энергоснабжения, реализацию проектов по разведке и добыче нефти и газа, а также создание новых связей в Каспийском море, Азии и Африке. Кроме того, стороны оценили инвестиционный потенциал совместных проектов.

Обсуждения прошли на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с исполнительным вице-президентом BP Гордоном Биррелом в рамках Международной нефтяной выставки и конференции ADIPEC в Абу-Даби.

Стороны подчеркнули перспективы диверсификации деятельности SOCAR и BP на основе надежного партнерства и усиленной региональной синергии. В ходе встречи также обсуждалось внедрение инноваций в энергетический сектор, развитие возобновляемых источников энергии и расширение международных партнерств.

During our working visit to the #UnitedArabEmirates, we met with Gordon Birrell, #bp’s (@bp_plc) Executive Vice President for Production and Operations.

