Полиция обеспечит безопасность всех участников и зрителей матча Лиги чемпионов между агдамским «Карабахом» и лондонским «Челси», который состоится 5 ноября на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, сотрудники будут проверять болельщиков с помощью детекторов и не пустят на стадион с запрещенными предметами. Сотрудник пресс-службы МВД Джасарат Ганбарлы уточнил, что под запретом находятся стеклянные и металлические предметы, режущие и колющие инструменты, дубинки, пиротехника, взрывчатка, звукоусиливающие устройства и крупногабаритные сумки.

МВД подчеркнуло, что меры направлены на обеспечение безопасности футболистов, тренеров, судей и зрителей.