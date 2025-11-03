Граждане, которые не согласны с назначенным им размером пенсии, могут обратиться за пересмотром суммы выплат. Об этом сообщил директор филиала Центра назначений пенсий на особых условиях Государственного фонда социальной защиты населения Фуад Залыев в эфире передачи «Социальный час».

По его словам, для пересмотра пенсии необходимо представить подтверждающие документы.

«Иногда человек занимался деятельностью, не отражённой в трудовой книжке. В таких случаях можно предоставить справку из архива или с прежнего места работы. Также допускается подача справки о размере заработной платы — особенно это важно при назначении пенсий на льготных условиях. В подобных ситуациях размер пенсии может быть пересмотрен», — пояснил Залыев.

Кстати, льготная пенсия в Азербайджане назначается в рамках, предусмотренных Законом АР «О трудовых пенсиях». На льготных условиях на пенсию могут выйти военнослужащие, приравненные к ним обладатели особого воинского звания, сотрудники органов прокуратуры, миграции, юстиции и МЧС. Для них пенсионное обеспечение назначается без ожидания достижения пенсионного возраста или накопления средств на личном социальном страховом счёте.

Кроме того, право на льготное пенсионное обеспечение имеют граждане, занятые тяжёлым и вредным для здоровья трудом. Перечень таких профессий указан в решении Кабинета министров от 23 января 2007 года. Эти работники могут выйти на пенсию на пять лет раньше установленного по стране пенсионного возраста.

В настоящее время пенсионный возраст в Азербайджане составляет 65 лет для мужчин и 64,5 года для женщин.