В центре Рима частично обрушилась башня Торре-деи-Конти, расположенная на Императорских форумах, сообщает издание Corriere della Sera. Инцидент произошел утром 3 ноября, около 11:20 по местному времени.

По предварительным данным, обрушение произошло во время реставрационных работ. Один из рабочих получил ранения, еще четверо оказались заблокированы на верхних этажах, однако впоследствии были спасены.

Спасательные службы продолжают операцию на месте инцидента: пожарные пытаются извлечь из-под завалов еще одного мужчину, который, предположительно, находится на первом этаже башни.

Башня Торре-деи-Конти, построенная в XIII веке, является одной из старейших средневековых построек Рима и в последние годы находилась на реставрации. Причины обрушения устанавливаются.