Боевые действия между Россией и Украиной достигли точки, когда дальнейшее противостояние теряет смысл, и «почти пришло время сесть за стол переговоров». Об этом в интервью BBC заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

По его словам, с военной точки зрения конфликт зашел в тупик, и продолжение боевых действий лишь ведет к «пустой трате жизней». При этом Драгоне подчеркнул, что альянс намерен поддерживать Киев до тех пор, пока стороны не смогут начать переговоры о достижении прочного мира.

Адмирал отметил, что Европа получила «серьезный сигнал» о необходимости укреплять собственную оборону и готовности самостоятельно обеспечивать безопасность, включая поддержку Украины.