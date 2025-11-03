Иран готов рассмотреть возможность сотрудничества с США лишь при условии, что Вашингтон изменит свою политику на Ближнем Востоке и прекратит поддержку Израиля. Об этом заявил верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи в своем обращении в социальной сети X.

По его словам, Соединенные Штаты время от времени высказывают желание наладить взаимодействие с Тегераном, однако для этого им необходимо предпринять конкретные шаги.

«Если американцы полностью откажутся от поддержки сионистского режима, свернут свои военные базы и перестанут вмешиваться в дела региона, тогда можно будет рассмотреть их предложения», — отметил Хаменеи.

Он подчеркнул, что не ожидает подобных изменений со стороны США в ближайшее время.