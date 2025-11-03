Вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани выразила сожаление из-за того, что армянские депутаты поддержали резолюцию ПА «Евронест» по Грузии. По ее словам, таким образом они «фактически выразили недоверие своему премьер-министру», который поддерживает рабочие отношения с грузинским правительством.

Цилосани назвала документ, в котором выборы в Грузии признаны «сфальсифицированными», а правительство — «самопровозглашенным», бессмысленным и лишенным содержания. Ранее грузинская делегация заявила о выходе из участия в будущих сессиях «Евронеста».