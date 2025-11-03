На Мальдивах вступил в силу закон, полностью запрещающий курение для людей, родившихся после января 2007 года. Об этом сообщает издание The Guardian.

Согласно новому законодательству, этим гражданам навсегда запрещается покупка, продажа и употребление любых табачных изделий — независимо от их возраста в будущем.

Ограничения также распространяются на иностранцев, находящихся на территории страны, включая туристов. Власти Мальдив отмечают, что мера направлена на формирование «поколения без табака» и снижение числа заболеваний, связанных с курением.