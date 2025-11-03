Сейсмическая активность наблюдается на территории Азербайджана. Об этом Minval сказал директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли.

За последние сутки из 42 подземных толчков, зарегистрированных в регионе и соседних странах, 27 произошли в Азербайджане. Мелкие подземные толчки происходят каждый день в фоновом режиме, что связано с процессами, происходящими в почве. Плиты находятся в постоянном движении, это вызывает толчки.

Сейсмолог советует не паниковать, поскольку для этого нет причин.

«С одной стороны, это положительный фактор. За счет мелких землетрясений происходит высвобождение энергии. Пласты, которые находятся в состоянии деформации, а при мелких разломах происходит небольшой выплеск энергии. Все это сводит к минимуму вероятность крупных землетрясений», — говорит сейсмолог.

Етирмишли заверил, что в ближайшее время на территории Азербайджана не ожидается крупных разрушительных землетрясений.