Азербайджан подписал новое соглашение о сотрудничестве с министерством промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и XRG (инвестиционная платформа ADNOC).

Об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети X.

Соглашение было подписано Джаббаровым в рамках его делового визита в ОАЭ с министром промышленности и передовых технологий этой страны Султаном Ахмедом Аль-Джабером и ADNOC Group.

«Это соглашение расширит партнерство между SOCAR и XRG, сотрудничающих в области добычи природного газа, в направлении диверсификации энергоснабжения. Документ имеет стратегическое значение с точки зрения укрепления экономических связей между Азербайджаном и ОАЭ, привлечения инвестиций в энергетическую инфраструктуру нашей страны, диверсификации доходов и усиления роли надежного партнера», — говорится в публикации.