Нефтеперерабатывающие заводы Китая начали отказываться от закупок российской нефти на фоне ужесточения американских санкций против энергетического сектора России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным источника, «китайские нефтеперерабатывающие компании, включая государственных гигантов и более мелкие частные НПЗ, избегают российских поставок после того, как США и другие западные страны внесли в черный список крупнейших производителей Москвы и ряд их клиентов».

Отмечается, что государственные корпорации Sinopec и PetroChina Co. отменили часть поставок российской нефти после введения ограничений против ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл».

Кроме того, частные НПЗ, работающие в так называемой «чайниковой» категории, также временно воздерживаются от закупок сырья из России, опасаясь возможных санкционных рисков и штрафов со стороны США.