Армения в 2023–2024 годах подписала с Францией контракты на поставку вооружений на сумму более 274 миллионов евро. Об этом говорится в докладе Министерства обороны Франции, представленном в парламент страны, сообщают армянские СМИ.

Согласно документу, Ереван в последние годы активно диверсифицирует сотрудничество в сфере обороны и впервые обратился к Парижу за поддержкой в укреплении своих оборонных возможностей и безопасности населения.

До 2022 года Франция фактически не поставляла Армении вооружения, однако за последние два года стороны заключили ряд соглашений, касающихся оснащения сухопутных войск. Помимо этого, обсуждаются проекты, направленные на развитие армянской оборонной промышленности при участии французских компаний.