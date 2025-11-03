В октябре в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха в течение 27 дней была выше климатической нормы (на 0,1–6 градусов), а в течение 4 дней — ниже нормы (на 1,4–2 градуса). Среднемесячная температура составила +18,7 °C, что на 2,6 градуса выше климатической нормы, заявил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

По его словам, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшероне была зафиксирована 9 и 12 октября — +26,6 °C, а в регионах, в частности в Ордубаде, поднималась до +34,4 °C.

Минимальная температура отмечена 31 октября — +6,4 °C в поселке Маштага, а в высокогорных районах — до –6,1 °C в Шахдаге.

«В некоторые дни октября шли дожди, наблюдались грозы, местами — ливни; в высокогорных районах выпадал снег. Максимальная высота снежного покрова составила 10 см в селе Грыз (Губинский район). В регионах дождливая погода наблюдалась 26 дней, наибольшее количество осадков — 107 % от месячной нормы (68,4 мм) — выпало в Губа-Гусарской зоне», — отметил Махмудов.

Он добавил, что в связи с ветреной погодой в некоторые дни октября было выпущено 9 штормовых предупреждений (желтого и оранжевого уровней).

На Абшеронском полуострове ветреная погода наблюдалась 9 дней, в регионах — 15 дней, при этом максимальная скорость ветра достигала 28 м/с.