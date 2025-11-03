Президент США Дональд Трамп заявил, что дни пребывания венесуэльского лидера Николаса Мадуро у власти сочтены. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS News.

«Я бы сказал, что да. Думаю, да», — ответил глава Белого дома на вопрос журналиста о том, подходит ли к концу президентство Мадуро.

Ранее издание Miami Herald сообщило, что Вашингтон одобрил нанесение ударов по военным объектам на территории Венесуэлы. Эту информацию позднее подтвердил источник New York Post в администрации США.

«Мадуро уходит в прошлое, и наступает заря свободной и процветающей Венесуэлы. Уже через несколько дней о нем будут говорить в прошедшем времени, а его действия рассудит история», — отметил собеседник газеты.