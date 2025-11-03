Россия сосредоточила основные силы на захвате двух украинских городов — Покровска и Мирнограда, снизив активность на направлении Константиновки. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, российские войска усилили наступательные действия в районе Покровска, стремясь уничтожить украинский «карман». Обе стороны добились локальных успехов, однако линия фронта остаётся динамичной. Кадры от 1–2 ноября подтверждают продвижение российских сил на юго-востоке Покровска, а также ответные удары ВСУ по группам российских военных на севере города.

Российские военные блогеры утверждают, что войска продвинулись в центральную и южную часть Покровска, а также на север и юго-восток Мирнограда. В то же время украинские силы отбили позиции к северу от Затышка.

В ISW отмечают, что Россия, вероятно, временно уменьшила масштаб атак на направлении Константиновка–Дружковка после неудачной механизированной атаки 27 октября, сосредоточив ресурсы на штурме Покровска и Мирнограда.

Украинские командиры сообщают, что россияне ищут обходные маршруты и активно использует необученных солдат как приманку для огня беспилотников и артиллерии. После этого в бой вступают более подготовленные штурмовые подразделения.

По словам руководителя проектов Центра глобалистики «Стратегия 21» Павла Лакийчука, вокруг Покровска сосредоточены три российские армии. Эксперт отметил, что выбить российские войска возможно, но задача крайне сложная. Военный аналитик Иван Ступак добавил, что главная цель украинских войск сейчас — выиграть время и организовать выход подразделений из возможного окружения.