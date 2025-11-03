Пропавшие после американских ударов по крупнейшим объектам иранской ядерной программы 400 килограммов урана, обогащённого до 60%, не были вывезены из страны. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera. Фрагмент беседы опубликован в телеграм-канале дипломата.

По словам Аракчи, почти весь материал находится «под обломками разрушенных предприятий».

«Мы не собираемся извлекать его, пока условия не позволят. Неизвестно, какая часть сохранилась — это станет ясно только после расчистки завалов», — отметил он.

Министр назвал ущерб, нанесённый американскими ударами, «огромным» — разрушены здания и оборудование, однако, по его словам, «технологии не уничтожены».

«Наша решимость не исчезла — напротив, даже после войны она стала сильнее», — подчеркнул Аракчи.