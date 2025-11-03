Президент США Дональд Трамп считает, что может добиться урегулирования украинского конфликта за пару месяцев.

«Думаю, да, мы справимся», — сказал Трамп в интервью CBS News в ответ на вопрос ведущей, сможет ли он сделать это «за пару месяцев».

Он отметил, что смог урегулировать ряд международных конфликтов, поскольку в качестве аргумента к воюющим сторонам использовал угрозу повышенных тарифов.

«В 60% случаев, я говорил: «Если вы не прекратите воевать, я введу пошлины на обе ваши страны, и вы не сможете вести бизнес с Соединенными Штатами», — пояснил Трамп.

Он сказал, что «и с Путиным это работает».

«Думаю, он действительно хочет вести бизнес с США (…). Я действовал по-другому, потому что мы не очень много сотрудничаем с Россией, понимаете? Он не из тех, кто много покупает у нас (…). И я думаю, он хотел бы этого, думаю, он хочет торговать с нами и заработать много денег для России, и это здорово», — сказал американский президент.

Он в очередной раз обвинил своего предшественника Джо Байдена в начале конфликта на Украине.

«Я унаследовал эту глупую войну. Этой войны не должно было быть. Этого бы никогда не случилось, если бы я был президентом», — подчеркнул Трамп.