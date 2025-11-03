Министерство внутренних дел вновь обратилось к населению в связи с участившимися случаями кибермошенничества.

«По мере развития технологий меняются и приёмы мошенников. Ни в коем случае не делитесь данными вашей карты (PIN, CVV, пароль, SMS-код и т. п.) с посторонними. Сотрудник банка или какая-либо организация никогда не будет запрашивать у вас эти данные.

Фразы вроде «Это из банка, срочно сообщите код», «Поделитесь ссылкой для скидки», «Требуется срочная проверка, отправьте данные», «Ваш номер выиграл купон, примите и подтвердите код», «Ваша карта будет заблокирована, перейдите по ссылке для подтверждения», «На ваш счёт переведены деньги, введите данные для приёма», «На ваше имя оформлен кредит, отправьте код для отказа» — всё это преследует одну цель: получить ваши данные, а затем — ваши деньги.

Просим граждан при столкновении с такими случаями незамедлительно связываться с банком и с кол-центром МВД по номеру «102». Нельзя переходить по подозрительным ссылкам и делиться личными данными в соцсетях или мессенджерах — одним сообщением вас могут обмануть, одним кликом украсть деньги», — говорится в сообщении.