В Южном Тироле на севере Италии произошла трагедия в Альпах — пятеро немецких альпинистов погибли в результате схода лавины в горном массиве Ортлес.

Согласно информации итальянской горно-спасательной службы, лавина сошла у вершины Фертайншпитце высотой 3345 метров, где находились две группы альпинистов. Первоначально сообщалось о трёх погибших, а ещё двое считались пропавшими без вести. Однако позже спасатели обнаружили их тела.

По предварительным данным, лавина накрыла обе группы — из трёх и четырёх человек. Все участники первой группы погибли, из второй удалось выжить лишь двоим.

Причины схода лавины выясняются, на месте происшествия продолжают работу спасательные службы.