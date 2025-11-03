Apple планирует отказаться от традиционных механических кнопок в пользу твердотельных элементов управления — не только в будущих моделях iPhone, но и в других устройствах компании. Об этом сообщает GizmoChina со ссылкой на инсайдера Setsuna Digital.

По данным источника, массовое производство новых компонентов стартует к выпуску iPhone 20 в 2027 году. Твердотельные кнопки заменят привычные клавиши питания, регуляторы громкости и элементы управления камерой. Они будут работать на основе датчиков давления и технологии локальной вибрации, создающей реалистичное ощущение нажатия без подвижных деталей.

Переход начнётся постепенно: в iPhone 18, ожидаемом в 2026 году, Apple может впервые применить ёмкостную кнопку спуска камеры с поддержкой распознавания силы нажатия. Позже компания внедрит пьезоэлектрические керамические элементы, обеспечивающие более точную тактильную отдачу.

Внутренний проект под кодовым названием Bongo направлен на повышение надёжности устройств, защиту от случайных нажатий и увеличение срока службы. Отсутствие механического износа также откроет новые возможности управления — от силовых жестов до свайпов по кнопочной зоне.

По оценкам аналитиков, технология постепенно распространится на всю линейку продуктов Apple — от iPhone до iPad и Apple Watch.