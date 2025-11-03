YouTube объявил о запуске программы добровольного увольнения сотрудников с предоставлением компенсации. Об этом сообщает Business Insider.

Мера стала альтернативой прямым сокращениям и является частью широкой внутренней перестройки компании. Ранее аналогичная инициатива действовала в Google — материнской компании YouTube, которая весной 2025 года уже сократила сотни сотрудников из подразделений Android и Pixel.

Теперь программа распространяется на видеосервис: компенсации будут предложены тем, кто «готов искать новые профессиональные вызовы». Размер выплат пока не раскрывается.

Параллельно YouTube проведёт структурную реорганизацию, разделив компанию на три ключевых направления: продукты для подписчиков, зрителей и авторов контента. Представители сервиса подчеркнули, что массовых увольнений не планируется.

Генеральный директор YouTube Нил Мохан отметил, что перестройка нацелена на подготовку платформы к будущему, ориентированному на технологии искусственного интеллекта.