Российская гимнастка Лала Крамаренко официально объявила о своём возвращении в спорт. Об этом она рассказала в интервью Яне Батыршиной в первом выпуске нового шоу «Элемент Батыршиной».

«Надеюсь, скоро вернусь на площадку и буду выступать. Очень хочется видеть наших спортсменов на международной арене, чтобы вернуть все те эмоции, которые были раньше», — сказала Крамаренко.

Спортсменка подчеркнула, что готовится к возвращению на соревнования и хочет вновь представить Россию на международных турнирах по художественной гимнастике.