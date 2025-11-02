Брат Католикоса всех армян Гарегина II — Геворк Нерсисян, а также его сын Амбарцум Нерсисян были задержаны по обвинению в хулиганстве и препятствовании проведению агитационной кампании.

Как сообщил в соцсетях адвокат Ара Зограбян, член прозападной партии «Республика» и кандидат в мэры Эчмиадзина Арутюн Мкртчян подал заявление о преступлении, обвинив Нерсисянов в нарушении общественного порядка и воспрепятствовании агитации.

«Сегодня следственный орган принял решение о заключении под стражу 68-летнего Геворка Нерсисяна и его сына Амбарцума Нерсисяна с целью дальнейшего ареста. Нерсисяны обвиняются в хулиганстве и препятствовании проведению агитационной кампании», — сообщил адвокат.

Следствие продолжается.