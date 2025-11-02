Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити выразила надежду на углубление сотрудничества с Тайванем во время встречи с бывшим зампредседателем Исполнительного юаня Линь Синьи, что вызвало протест Пекина, сообщает агентство Kyodo.

В X Такаити опубликовала фото рукопожатия с Линь Синьи на полях саммита экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и подписала его: «Надеюсь, что практическое сотрудничество Японии и Тайваня будет углубляться».

За день до этого премьер встречалась на саммите с председателем КНР Си Цзиньпином.

Позднее МИД Китая опубликовал заявление с протестом против действий Японии, отметив, что шаг Такаити «серьезно нарушает принцип «одного Китая»» и призвав не вмешиваться во внутренние дела страны.