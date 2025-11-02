В Великобритании произошло трагическое происшествие: стадо коров насмерть затоптало 59-летнюю пенсионерку, которая вышла погулять с собакой. Об этом сообщает BBC.

Жертва, бывшая медсестра Ребекка Джейн Хитчингс, проживала в деревне Вудкомб, графство Сомерсет. Женщину обнаружили недалеко от дома с тяжёлыми травмами. Её вертолётом доставили в больницу, однако спасти жизнь Хитчингс врачам не удалось.

Следствие установило, что на женщину набросились пасшиеся неподалеку коровы. В результате нападения она получила тупые травмы, вызвавшие геморрагический шок, который и стал причиной смерти.

Власти продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. В частности, пока неизвестно, кому принадлежало стадо, напавшее на пенсионерку.