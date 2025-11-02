Президент США Дональд Трамп обратился к республиканским законодателям с призывом немедленно отменить филибастер — процедуру бесконечных дебатов, которая позволяет затягивать голосование по ключевым законопроектам. На своей платформе Truth Social он подчеркнул, что от этого решения зависит «выживание страны», отметив, что эта проблема важнее даже возможного шатдауна правительства.

Трамп охарактеризовал филибастер как инструмент, которым демократы непременно воспользуются при первой возможности, и призвал республиканцев проявить жесткость:

«Будьте жёсткими, умными и победите! Деритесь, деритесь, деритесь! Побеждайте, побеждайте, побеждайте!»

Он пообещал, что после отмены процедуры республиканцы смогут «сделать жизнь американцев такой хорошей», что демократы больше никогда не получат шанса «разрушить Америку».

Филибастер, для прекращения которого требуется голосов двух третей сенаторов, долгое время является предметом споров в Конгрессе. Трамп предупредил, что республиканцы «пожалеют о том дне», если не отменят процедуру сейчас, пока у них есть такая возможность.