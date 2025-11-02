В рамках рабочего визита в Арабскую Республику Египет председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу в Каире с президентом Арабского парламента Мухаммедом Аль-Ямахи.

Как сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, во время беседы Сахиба Гафарова выразила удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и исламскими странами, подчеркнув, что в основе этих связей лежат общие религиозные, культурные и духовные ценности.

Было отмечено, что межпарламентское сотрудничество играет важную роль в развитии двусторонних отношений. В частности, Милли Меджлис наладил тесные связи с Арабским парламентом и парламентами государств-членов этой организации. Также была выражена благодарность за участие делегаций ряда арабских стран в Международной парламентской конференции, посвящённой 30-летию принятия Конституции Азербайджана, состоявшейся недавно в Баку.

Со своей стороны, Мухаммед Аль-Ямахи подчеркнул, что Азербайджан имеет особое значение для арабского мира, и поздравил страну с 30-летием Конституции и 8 Ноября — Днём Победы.

Стороны отметили важность совместной деятельности Милли Меджлиса и Арабского парламента на международной арене. Было подчеркнуто, что Арабский парламент придаёт большое значение взаимодействию с Парламентской сетью Движения неприсоединения (ПСДН), созданной по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева и возглавляемой Милли Меджлисом. ПСДН имеет статус наблюдателя при Арабском парламенте, который активно участвует во всех её мероприятиях.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения сотрудничества между Милли Меджлисом и Арабским парламентом, отметив важность продолжения совместных усилий в этом направлении.