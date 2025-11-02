Президент США Дональд Трамп раскритиковал ведущего телеканала NBC Сэта Майерса, назвав его «самым лишённым таланта человеком в истории телевидения». Американский лидер впервые за долгое время посмотрел его шоу и остался поражён тем, насколько ведущий, по его мнению, «чокнутый и невменяемый».

«Сэт Майерс, телеканал NBC — возможно, самый лишённый таланта человек, который работает на ТВ в истории. Я смотрел его шоу позапрошлой ночью впервые за годы. Он всё говорил и говорил об электрических катапультах на авианосцах, на которые я жалуюсь, потому что они дороже и не так эффективны, как паровые. По-настоящему чокнутый и невменяемый», — написал Трамп в Truth Social.

Президент добавил, что шоу Майерса — «пустая трата бюджета», а сам ведущий «не имеет ни таланта, ни рейтинга». Трамп также возмутился тем, что журналист «полностью против него», что, по мнению американского лидера, «наверное, незаконно».