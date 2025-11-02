Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна вновь отстроит ядерные объекты, разрушенные в результате бомбардировок США и Израиля.

По словам иранского лидера, уничтожение инфраструктуры не сможет остановить развитие ядерной программы государства. «Научное знание — в сознании наших учёных, и уничтожив здания и заводы, нам не создадут проблем. Мы вновь отстроим эти здания, и их возможности будут больше», — сказал Пезешкиан.

Заявление президента опубликовано в официальном Telegram-канале администрации Ирана.