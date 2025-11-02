В результате вооружённого нападения был убит мэр мексиканского города Уруапан Карлос Мансо. Как сообщил губернатор штата Мичоакан Альфредо Рамирес Бедойа, два человека задержаны, а ещё один нападавший ликвидирован.

По данным El País, трагедия произошла на городской площади во время празднования Дня мёртвых.

40-летний Мансо выступил с речью на фестивале свечей — одном из главных событий Уруапана. Через несколько минут раздались не менее пяти выстрелов. От полученных ранений чиновник скончался в больнице.

Губернатор штата осудил нападение и сообщил, что к расследованию привлечены все службы безопасности. Мотив преступления пока не установлен.

Как отмечает The New York Times, Карлос Мансо открыто критиковал политику президента Мексики Клаудии Шейнбаум в борьбе с организованной преступностью и неоднократно просил защиты у федеральных властей.

За месяц до гибели мэр публиковал видео, в котором заявил, что опасается за свою жизнь. По информации El País, особое внимание Мансо уделял борьбе с картелем «Нового поколения Халиско» (CJNG) — одной из самых мощных преступных группировок страны.

В августе полиция задержала предполагаемого муниципального лидера картеля — Рене Бельмонте, известного как «Рино». После этого ареста Мансо вновь обратился за поддержкой к властям, предупреждая о возможной опасности.