Американские военные уничтожили судно, использовавшееся для перевозки наркотиков и связанное с террористической организацией, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Операция была проведена по распоряжению президента США Дональда Трампа в международных водах Карибского моря. На борту находились трое мужчин, все они погибли.

Хегсет подчеркнул, что потерь среди американских военных нет. По версии Пентагона, судно представляло угрозу региональной безопасности и было связано с наркокартелями, финансирующими террористические структуры.