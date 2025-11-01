Азербайджан, Армения, Турция сейчас находятся на пути к сближению, заявил американский посол в Анкаре, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак в ходе выступления на конференции «Манамский диалог 2025» в Бахрейне, комментируя усилия Дональда Трампа по достижению мира в регионе.

«Президент изменил всю расстановку фигур на шахматной доске. Это происходит повсюду. Турция и Израиль не будут воевать друг с другом — по моему мнению, этого не произойдёт. И вы увидите выстраивание альянса от Каспийского моря до Средиземного», — заявил Баррак.