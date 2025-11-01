Церемония спуска на воду атомной подводной лодки «Хабаровск» состоялась в Северодвинске, сообщило Минобороны РФ.

«В Северодвинске под руководством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова на судостроительном предприятии АО «Производственное объединение «Севмаш» состоялась церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск», — говорится в сообщении.

Этот носитель подводного оружия и роботизированных средств позволит успешно решать задачи по защите интересов России в Мировом океане, отмечает Минобороны РФ.