В Московской области завершилась масштабная операция «Нелегал-2025», направленная на борьбу с нарушениями миграционного законодательства. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, по итогам проверки судами вынесено более 4,3 тысячи решений о выдворении иностранных граждан.

Операция проходила с 13 по 22 октября и охватила всю территорию Подмосковья.

Всего в ходе мероприятий выявлено 15 705 административных правонарушений. Наибольшее количество протоколов составлено за нарушение режима пребывания в России — более 10 тысяч случаев.

Кроме того, выявлено свыше 2,1 тысячи нарушений, связанных с незаконной трудовой деятельностью иностранцев, и более 1,6 тысячи фактов незаконного привлечения мигрантов к работе.

В рамках операции возбуждено 748 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции, 29 дел — по незаконному обороту наркотиков и 24 дела — по другим преступлениям, совершённым иностранными гражданами.