Пограничники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении с 1 ноября начали ставить штампы при выезде и въезде в эту страну без изображения горы Агрыдаг.

На штампе изображен самолет и надпись Zvartnots — название ереванского международного аэропорта, а также «Армения» на армянском и английском языках.

Напомним, что ранее правительство Армении приняло решение изменить дизайн въездных и выездных штампов. Соответствующее постановление утверждено кабмином. Таким образом, традиционный символ, десятилетиями присутствовавший на пограничных отметках, исчез из паспортов путешественников, въезжающих или выезжающих из страны.

Отметим, что это происходит на фоне активизации переговоров по нормализации отношений с Турцией.