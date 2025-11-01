Старший сын легендарного футболиста Криштиану Роналду, Криштиану Роналду-младший, забил свой первый гол за юношескую сборную Португалии (до 16 лет).

Юниорская команда принимает участие в международном турнире, который проходит в Анталье (Турция).

В дебютном матче 30 октября против сборной Турции (2:0) Роналду-младший впервые вышел на поле в составе национальной команды.

Во второй игре, состоявшейся 1 ноября, Португалия уверенно обыграла сборную Уэльса со счётом 3:0. На 42-й минуте встречи сын знаменитого футболиста отличился своим первым забитым мячом в составе сборной.