Азербайджанские военные освоили современные методы ведения боя в любое время суток и в различных условиях, а также изучили возможности применения новых технологий.

Как сообщили в главном оборонном ведомстве страны, в городе Испарта братской Турции завершился курс «Горных коммандос», проведённый с участием военнослужащих Отдельной общевойсковой армии в рамках соглашения между Азербайджаном и Турцией «О сотрудничестве в области военного образования».

На церемонии выпуска были исполнены государственные гимны обеих стран.

Выступившие на мероприятии поздравили военнослужащих с успешным завершением курса и подчеркнули, что приобретённые в ходе подготовки знания и навыки будут способствовать развитию их боевых качеств и дальнейшему повышению профессионального уровня.