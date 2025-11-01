Сегодня утром россияне нанесли удар по Николаеву баллистической ракетой «Искандер-М» с кассетной боевой частью. Уже известно о погибшем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОГА Виталия Кима.

По данным Кима, около 07:20 россияне ударили по Николаеву баллистической ракетой, которая по предварительным данным считается ракетой типа «Искандер М» с кассетной боевой частью.

«К сожалению, один человек погиб, на сейчас известно о 15 раненых различной степени тяжести», — добавил глава ОГА.

По его данным, среди пострадавших ребенок, врачи оценивают состояние как средней тяжести. В то же время, повреждены местная АЗС и автомобили.