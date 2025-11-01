Правительство Судана после окончания войны в стране в будущем планирует воспользоваться опытом Азербайджаном в Карабахском регионе по восстановлению территорий. Об этом заявил посол Судана в Азербайджане Анас Элтаеб Элгайлани Мустафа на пресс-конференции, посвященной событиям в Судане (геноциду в Эль-Фашире), сообщает Report.

Дипломат отметил, что после окончания войны в Судане станет возможным восстановление Эль-Фашира и других разрушенных городов.

«В прошлом году мы ознакомились с восстановительными работами, проведенными в Карабахе, и посетили Ходжалы. На освобожденных территориях ведутся строительные работы. Эта программа восстановления важна и для нас», — сказал посол.