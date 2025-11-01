Главное управление государственной дорожной полиции призвало водителей быть особенно внимательными на дороге, так как в выходные дни из-за большого потока транспорта между Баку и регионами значительно возрастает риск дорожно-транспортных происшествий, сообщает ведомство.

Из-за роста потока в направлении регионов на магистралях и основных трассах создаются заторы: «В связи с этим по всей стране усилены контрольно-профилактические меры и патрульная служба».

Дорожная полиция призвала водителей перед поездкой проверять техническое состояние автомобилей, не выезжать на неисправном транспорте, соблюдать скоростной режим и правила обгона, учитывать погодные условия и состояние дороги.