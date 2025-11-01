Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал положить конец военным угрозам миру и стабильности в Латинской Америке.

«Латинская Америка, страны Карибского бассейна и благородный народ Соединенных Штатов смогут вовремя заставить прекратить милитаристские угрозы и добиться уважения права на мир, единство и сотрудничество», – заявил президент Венесуэлы.

Отметим, что США разместили авианосцы Iwo Jima и Gravely на расстоянии, с которого возможен удар по Венесуэле. Спутниковые снимки опубликованы изданием Newsweek.

Согласно информации, после серии ударов по подозрительным судам, занимающимся контрабандой наркотиков, вооружённые силы США усилили своё присутствие в Карибском море, что может свидетельствовать о росте готовности Пентагона к возможным военным операциям.