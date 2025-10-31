Автобусы, курсирующие по внутригородскому маршруту №53 (станция метро «Эльмляр Академиясы»- Баиловский парк), будут заменены на автобусы 2025 года выпуска, оснащенные экологически чистым газомоторным топливом CNG.

Об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана.

Согласно информации, ООО Transkontrol, победившее в конкурсе на маршрут, начнет оснащать линию автобусами с 1 ноября. Всего на маршруте будут курсировать 10 автобусов с интервалом движения 10-11 минут.

С 1 ноября обновляют также автобусы на маршрутах 81 и 160. На эти линии будут запущены современные автобусы марки Yutong, работающие на экологически чистом топливе CNG.

На маршруте №81, соединяющем поселки Кохне Гюнешли и Гарачухур, будут курсировать 20 таких автобусов. Интервал движения составит 6 минут, стоимость проезда — 0,60 маната.

По маршруту №160, соединяющему поселок Бина со станцией метро «Короглу», выйдут на линию 18 новых автобусов. Интервал движения составит 6-7 минут, стоимость проезда — 0,70 маната.

На обоих маршрутах оплата проезда осуществляется в безналичной форме.